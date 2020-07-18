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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te TSK Köpek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 18.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım videosuna da yer verdi.

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