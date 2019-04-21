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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.

Sefa Mutlu   | 21.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.

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