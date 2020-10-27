Euro
9.69
Dolar
8.18
BIST 100
1,144.56
Altın
1,905.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'nde konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak taziyelerini iletti.

Enes Kaplan   | 27.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak taziyelerini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı
Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi
Kovid-19'a karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Senegalli aktivistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek

Senegalli aktivistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek

'Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir'

'Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'ye tebrik telefonu