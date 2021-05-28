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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Berk Özkan   | 28.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.

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