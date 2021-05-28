Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.
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Hayırlı Cumalar... pic.twitter.com/mlYBq5PhrG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021