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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Elmaağaçlı'ya tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı kutladı.

Burcu Çalık  | 02.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Elmaağaçlı'ya tebrik

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elmağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, telgrafında, Elmağaçlı'yı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanması dolayısıyla kutladı.

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