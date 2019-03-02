Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Elmaağaçlı'ya tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elmağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, telgrafında, Elmağaçlı'yı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanması dolayısıyla kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.