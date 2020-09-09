Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,950.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme sonrası Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Şehit Tuğgeneral Erdoğan, mavi beresinden son nefesine kadar ayrılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe görüştü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı