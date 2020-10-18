Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.