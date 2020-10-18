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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Barış Gündoğan   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti. 

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