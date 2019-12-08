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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Çiğdem Alyanak   | 08.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti. 

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