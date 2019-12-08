Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.