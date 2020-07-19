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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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