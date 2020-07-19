Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.