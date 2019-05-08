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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık 2016'da bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

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