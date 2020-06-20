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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Enes Kaplan   | 20.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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