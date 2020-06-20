Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.