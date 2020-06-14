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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Muhammed Boztepe   | 14.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da İdlib'de teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.









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