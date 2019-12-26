Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Coşkun Elber'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.