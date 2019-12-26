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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 26.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Coşkun Elber'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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