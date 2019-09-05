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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 05.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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