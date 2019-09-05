Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.