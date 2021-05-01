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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kırmızı ve Toprak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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