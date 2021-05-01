Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kırmızı ve Toprak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.