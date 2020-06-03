Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Aydoğan ve Özcan'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.