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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Aydoğan ve Özcan'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.

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