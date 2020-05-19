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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kemal Karadağ   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'deki üs bölgesinde icra edilen faaliyet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır ile Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen ve gönüllü katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ailelerine taziye mesajı gönderdi.


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