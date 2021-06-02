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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren-11 Operasyonu'nda Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi.

Mümin Altaş   | 02.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak ve güvenlik korucusu Yücel Aki'nin ailelerine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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