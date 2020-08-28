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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit jandarmalar Çetin Ak ve Tarık İnce'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 28.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Dağı'nda yapılan operasyonda teröristlere ait mühimmatın imha edilmesi esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde görevine giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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