Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.
Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/wwIKRcTYax— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.
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