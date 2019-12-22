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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Sefa Mutlu   | 22.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.


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