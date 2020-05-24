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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Kaan Bozdoğan   | 24.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı /AA

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

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