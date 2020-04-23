Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Hoş geldin ya Şehr-i #Ramazan pic.twitter.com/Dfae4rx05H— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.