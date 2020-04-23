Euro
7.49
Dolar
6.95
BIST 100
98,524.09
Altın
1,729.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Sefa Mutlu   | 23.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 190 bini aştı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 407 kişi öldü
ABD'de koronavirüs salgını eğitimdeki 'dijital eşitsizliği' ortaya çıkardı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ekonomik krize çözüm bulamazsak Avrupa'nın geleceği olmayacak

Benzer haberler

İngiliz yetkililer ramazan tebriği mesajlarında Müslümanlara teşekkür etti

İngiliz yetkililer ramazan tebriği mesajlarında Müslümanlara teşekkür etti

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan başlangıcı paylaşımı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı
Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü
Merkel, Müslümanlara ramazanda 'huzurlu, mübarek ve sağlıklı bir dönem' diledi

Merkel, Müslümanlara ramazanda 'huzurlu, mübarek ve sağlıklı bir dönem' diledi