Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.46
BIST 100
101,881.80
Altın
1,308.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Akbağ'a taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 13.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Akbağ'a taziye

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları

Benzer haberler

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında hayatını kaybetti