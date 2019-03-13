Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Akbağ'a taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.