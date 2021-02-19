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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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