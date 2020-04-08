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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 08.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

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