Euro
7.63
Dolar
6.79
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl Karlova’da deprem
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda millete hizmette asla "tamam" demeden devam edeceklerini bildirdi.

Sefa Mutlu   | 14.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize, bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor. Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan paylaşımında İstanbul Havalimanı'na ilişkin bilgilerin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Görselde, İstanbul Havalimanı'nın açılışından bugüne kadar 15 milyon 882 bin 20'si iç hat, 48 milyon 672 bin 760'ı dış hat olmak üzere toplam 64 milyon 554 bin 780 yolcuyu ağırladığı aktarıldı.

Bu süre içinde İstanbul Havalimanı'nda 106 bin 838'i iç hat, 315 bin 593'ü de dış hat olmak üzere 422 bin 431 uçak trafiğine ev sahipliği yaptığı bilgisi verilen görselde, açılışı bugün yapılan 3. bağımsız ana pistin 3 bin 60 metre uzunluğunda 75 metre genişliğinde olduğu kaydedildi.

En zorlu hava koşullarında iniş kalkışa olanak sağlayacak şekilde hizmete alınan pist sayesinde taksi sürelerinin yarıya düşeceği, 3'lü bağımsız iniş ve kalkış yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Yarın Avrupa'nın yeniden açılacağı gün
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi
Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 26 kişi öldü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin havacılıkta kuralları yeniden yazmasına olanak tanıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık

İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pist, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyor

İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pist, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor