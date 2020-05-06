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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muhammed Enes Can   | 06.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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