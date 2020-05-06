Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
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