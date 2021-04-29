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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 29.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.



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