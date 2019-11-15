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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaan Bozdoğan   | 15.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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