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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 11.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlediğini hatırlattı.

Aydın, "Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını da içerdiği belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

- Olayın geçmişi

Kılıçdaroğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya üzerindeki baskı kurduğunu öne süren ​​​​​​​Kılıçdaroğlu, "Basın İlan Kurumu bir anlamda 'basın infaz kurumuna' dönüşüyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir demokrasi ve nasıl bir medya yaratmak istiyorlar? Yine 2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

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