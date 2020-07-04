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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlı olduklarını bildirdi.

Kaan Bozdoğan   | 04.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi paylaşımı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından, bugün açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapacağız" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Törenindeki konuşmasından bölümler yer aldı.

Paylaşımda, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin grafikte, "Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE 'yeşil bina' konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane." bilgisine yer verildi.

Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 855 deprem izolatörü, 1105 yatak kapasitesi, 145 yoğun bakım, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan'dan beyin tümörü ameliyatı geçiren çocukla ilgili paylaşım

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, video konferans aracılığıyla görüştüğü beyin ameliyatı geçiren 4 yaşındaki çocuğa şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, hastanenin bazı bölümlerine video konferans yöntemiyle bağlanarak klinik sorumlularından bilgi aldı.

Bu sırada hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir isimli çocuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek istediğini belirtti. 

Hastane yatağındaki çocuk, Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi. 

Erdoğan, açılış sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ciddi bir ameliyat geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir ile selamlaşma imkanımız oldu. Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey, yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabb'im şifa versin." 

Paylaşımda, Abdulkadir ile tören sırasında yapılan görüşmenin videosu da yer aldı.

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