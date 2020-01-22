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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla Karaca'nın yakınlarını telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Berk Özkan   | 22.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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