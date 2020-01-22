Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla Karaca'nın yakınlarını telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.