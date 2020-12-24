Euro
9.24
Dolar
7.57
BIST 100
1,426.14
Altın
1,874.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla Uluslararası Güvenlik Akademisi’nin “Türkiye’nin Dış ve Güvenlik Politikalarında Yaşanan Son Gelişmeler” konulu oturumunun kapanış konuşması gerçekleştiriyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Enes Kaplan   | 24.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, "Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
Uzmanından Kovid-19 için aşı yapılması önerisi
'Engelli bir oğlum var, ona bulaşsa vicdan azabı duyacaktım'
Acil Tıp Uzmanı Sağlam: Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklılıklarımızı zenginlik görüp geleceğimizi daha müreffeh şekilde inşa etmeye azmedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti
El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu