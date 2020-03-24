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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.

Sefa Mutlu   | 24.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı

İstanbul

Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

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