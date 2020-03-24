Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.
İstanbul
Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.
İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz. #BirlikteBaşaracağız 🇹🇷 pic.twitter.com/zt4e0R2c54— AK Parti (@Akparti) March 24, 2020
Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.