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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı iletti.

Mehmet Tosun   | 21.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çukurca'daki bir üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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