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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 04.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. ( Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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