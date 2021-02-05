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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Berk Özkan   | 05.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz' mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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