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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden 'İstiklal Marşı' okuma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Sefa Mutlu,Süha Gür   | 23.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden 'İstiklal Marşı' okuma çağrısı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı yayınlanması talimatı verdi.

23 Nisan coşkusuna statlar da dahil edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de statlar, 23 Nisan coşkusuna dahil edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıkları açılacak ve statlarda İstiklal Marşı yayınlanacak.

Stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı'nın yayınlanmasının yanı sıra skorboardlarda Türk bayrağı yansıtılacak.

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