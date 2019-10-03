Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. @Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum. #PilavdanDöneninKaşığıKırılsın pic.twitter.com/EEwahgLCf5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2019
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.