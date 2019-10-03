Euro
6.26
Dolar
5.71
BIST 100
102,935.90
Altın
1,498.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

CANLI: 4. Etnospor Kültür Festivali başladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti
Bilal Erdoğan'dan Etnospor daveti

Bilal Erdoğan'dan Etnospor daveti
'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı Filistin’in tavrıdır'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı Filistin’in tavrıdır'