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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce katledilen Eren Bülbül'ün, şehadetinin üçüncü yılında kanını yerde bırakmadıklarını belirterek, "Ama acısı hala yüreğimizde." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'e ilişkin paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum." 

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