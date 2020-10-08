Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020
Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.