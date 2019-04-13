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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'ya telefonla taziyelerini iletti.

Çiğdem Alyanak,Berk Özkan   | 13.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye telefonu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

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