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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükanıt ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Ferhat Demircan   | 21.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükanıt ailesine taziye telefonu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

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