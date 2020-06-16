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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 16.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, nöbet görevindeyken deprem sonucu meydana gelen göçükte şehit olan Pullu'nun ailesine gönderdiği mesajında başsağlığı dileklerini iletti.

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