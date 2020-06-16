Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, nöbet görevindeyken deprem sonucu meydana gelen göçükte şehit olan Pullu'nun ailesine gönderdiği mesajında başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.