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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini sundu.

Andaç Hongur   | 04.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

İstanbul

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu.

Erdoğan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüştü.


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