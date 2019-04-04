Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini sundu.
İstanbul
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu.
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüştü.
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