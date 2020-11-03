Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı: Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde canlı olarak ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanede çekilmiş videosunu, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" sözleriyle paylaştı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanedeki videosunu paylaştı.
İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu
Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.
Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.