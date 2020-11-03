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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı: Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde canlı olarak ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanede çekilmiş videosunu, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" sözleriyle paylaştı.

Barış Gündoğan   | 03.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı: Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanedeki videosunu paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.

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