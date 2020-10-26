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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi tebrik etti.

Mümin Altaş   | 26.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'ye tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede genel başkanlığa yeniden seçilen Çelebi'yi kutlayarak kendisine başarı temennisinde bulundu.


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