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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.

Zeynep Rakipoğlu   | 04.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.

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