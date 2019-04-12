Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,291.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e taziye telefonu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in annesi öldü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in annesi öldü