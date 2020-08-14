Euro
8.73
Dolar
7.38
BIST 100
1,084.93
Altın
1,945.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 14.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski görüntüleri de yer alırken, Erdoğan videoda şunları kaydetti:

"26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. Bu şarkı burada bitmez demiştik. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Partinin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir."









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446'ya yükseldi
İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge
Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
İspanya Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle 11 ek önlem açıkladı
AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye tepki

Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik ve ilk cevabı aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik ve ilk cevabı aldılar
AK Parti'nin 19 yılı

AK Parti'nin 19 yılı